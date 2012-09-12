Viktor Jerofejev
24napsaných článků
24napsaných článků
Kdo má na svědomí finanční krizi? To je hlavní otázka, která tajně trápí ruskou moc. Kreml je přesvědčen, že na světě nejsou náhody, zákonitosti ani lidské svědomí, zato však existují spiknutí a ta jsou většinou namířená proti Rusku. Takovým spiknutím byla oranžová revoluce v Kyjevě a růžová v Tbilisi.
V Rusku zemřel skutečně velký člověk. Pojil se v něm spisovatel a disident, hrdina i historik, bojovník i humanista. Dostal Nobelovu cenu za literaturu – což pro učitele z Rjazaně s rakovinou, který protrpěl sedm let v lágru, neznamenalo jen celosvětové uznání, ale, jak bychom řekli v Rusku, také boží vyvolenost.
Není to žádný skandál, že se Stalin může stát hlavní postavou našich národních dějin. Nikdy neurážejte člověka, který miluje Stalina. Nekřičte na něj, nedupejte, nežádejte od něj nemožné. Je to těžce nemocný člověk, s nelidskou nemocí: vykloubením ducha.