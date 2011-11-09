Václav Zeman
9napsaných článků
9napsaných článků
Jaká je situace ve městě, kam se v posledních dnech kvůli vyhrocenému sporu mezi místními obyvateli romskou menšinou sjeli ministr vnitra, televizní kamery, pět desítek starostů, a do nějž se chystají „na pomoc zoufalých občanů“ přijet pravicoví radikálové?
Seminář, který jsme v Člověku v tísni připravili, je součástí celoročního projektu Dovedu to pochopit?. Od začátku školního roku jsme s ním navštívili už více než třicet škol, ale ten dnešní je pro nás opravdu zvláštní. Před čtrnácti dny Litvínovem pochodovali neonacisté. Jako řešení problémů chudých obyvatel Janova nabízeli násilný útok.
Na první pohled není australská Canberra ničím výjimečná. Přesto jí mají ostatní světové metropole co závidět. Jako jedna z prvních dokázala zaplašit noční můru, která dnes bere klidný spánek starostům všech velkoměst. Ještě před patnácti lety bylo přitom australské hlavní město obklopeno bezútěšným prstencem stále rostoucích komunálních skládek a městské ovzduší zahušťovaly jedovaté zplodiny z komínů spaloven. Od té doby se však leccos změnilo. Díky propracovanému systému dnes dokáží odpad recyklovat z více než šedesáti procent.