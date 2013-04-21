Štěpánka Matúšková

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Čím dál víc lidí štvou stovky e-mailů denně a hodiny strávené jejich vyřizováním. Otevírá se jim nová možnost - žít bez e-mailu, a přece vyřídit vše podstatné.
Lidstvo posedla touha zastavit čas. Kupuje vše s nálepkou anti-aging a doufá, že nezestárne.
I v Česku přibývá lidí, kteří s důchodem v kapse odešli žít pod palmy
Věstonická venuše fascinuje svět, i když o ní mnoho nevíme
Státní mateřské školy nepoberou téměř šedesát tisíc dětí. Na scénu tak přichází novinka: dětská skupina.
Chuť vypadnout z rodičovského hnízdo střídá vzájemná tolerance
Rodiče dnes dbají na rozvoj svých dětí natolik, že je přihlašují do kroužků už ve třech měsících. Nerozvinou je až přespříliš?
S režisérkou Agnieszkou Holland o Češích po Palachovi, romantickém srovnávání se s Polskem a českém filmu "trochu v krizi"
Unikátní průzkum ukázal, že v porodnicích chybí laskavost a informace
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