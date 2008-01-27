Radovan Holub
34napsaných článků
34napsaných článků
Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě se už deset let snaží připomínat kořeny naší bolesti a jít dovnitř mechanismů, jimiž je lidstvo v éře globální zábavy manipulováno a uspáváno. V neděli skončil jeho další ročník.
Před deseti lety byla akce pouze přehlídkou toho, co už bylo k vidění jinde. Teď se ale mezinárodní premiéry (byť ne ty nejdůležitější) staly stabilní součástí festivalu. Z 230 filmů bylo letos ve Varech 15 světových a 39 mezinárodních či evropských premiér. A to je věc, která láká filmové profesionály, novináře i obchodníky z celého světa.
Zdejší film vzkvétá, vždyť o České lvy se v sobotu ucházelo rekordních 22 děl. Na nedávném Berlinale nás ale nereprezentoval jediný snímek. Proč? Ještě v roce 1989 běželo na berlínském festivalu šest československých celovečerních filmů.