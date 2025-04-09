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Netrpělivost uznat Chorvatsko byla zcela pochopitelná. Vždyť tam umírají lidé. Mezinárodní problémy však nelze řešit pouze proklamativními akty. Světový organismus je citlivý na nerovnováhu.
Sedmého srpna přijaly válčící strany v Chorvatsku příměří. Po týdnu konstatovala zvláštní dohlížecí komise předsednictva Jugoslávie, že v podstatě dodržováno není.
V pátek vyhlásilo chorvatské ministerstvo zdravotnictví přechod na válečný systém. Na území Chorvatska jsou těžké zbraně armády i letectvo používány proti civilním cílům i neaktivním jednotkám.
"Boj o Lublaň je také bojem o Bratislavu!" Ano, pokud je také bojem o Prahu či Hořesedly, ve jménu práv člověka proti systému.
Odvážím se tvrdit, že v Srbsku probíhá jedna z nejmasívnějších indoktrinací ze všech evropských zemí.
Západní státníci svým nabádáním k jugoslávské jednotě málem zabudovali do nové Evropy teroristický režim.
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