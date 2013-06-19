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Jak vypadají české pokusy začít velký byznys na internetu
„Archeologové zvuku“ se naučili přehrávat nahrávky z doby před Edisonem, které neměl nikdy nikdo slyšet
Operační systém Windows, jenž pohání devět z deseti osobních počítačů, se změnil k nepoznání
Počítače se učí rozpoznat, jakou mají lidé náladu. Může to vést třeba ke sledování reakcí televizních diváků.
Poučení z technologického vývoje: Málokterý vynálezce je i zdatný obchodník
Vláda slíbila, že zpřístupní data, která umožní lepší kontrolu veřejných peněz
Proč by si dělník ve šroubárně nemohl napsat vlastní aplikaci v JavaScriptu?
Občané propojení levnými senzory měří svépomocí hluk, znečištění i radiaci
Kde se vzala a co nám přinese tajuplná dohoda ACTA
Tažení proti stahování z internetu nabývá na síle
Jaký hit stvořili letos výrobci spotřební elektroniky na veletrhu CES
Časopis Time zveřejnil žebříček 50 nejlepších vynálezů roku 2011
Nudná rehabilitační terapie se může změnit v zábavný průchod bludištěm
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