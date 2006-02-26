Petr Dorůžka
18napsaných článků
18napsaných článků
Dodnes přežívá stereotyp, že Sibiř je promrzlá pustina pokrytá gulagy a ledními medvědy. Lokální kultury, lidové tradice i hudební styly zde ovšem v poslední době prodělávají podobnou obrodu, jakou prochází řada evropských regionů. Pestrost a rozsah tohoto etnického probouzení je až překvapující. Vesnice Šušenskoje na jižní Sibiři, v Rusku známá jako místo vyhnanství Vladimíra Iljiče Lenina, byla nedávno dějištěm prvního ročníku festivalu Sajanské kolo. Akci organizoval místní podnikatel, šéf cestovní kancelář, který usoudil, že nejlepší cesta ke zviditelnění vede přes kulturu. Do vesnice pozval zhruba čtyřicet folklorních ansámblů z celé centrální Asie. Zlatým hřebem festivalu bylo vystoupení šamanů a hrdelních pěvců.
Jediný pražský festival zaměřený na world music Respect se po šesti letech poprvé koná mimo Pražský hrad. Nový prezident Václav Klaus totiž na poslední chvíli znemožnil uspořádat letošní přehlídku v prostorách Hradu a organizátoři ji museli narychlo přesunout na ostrov Štvanice. Festivalu to vydatně zkomplikovalo život, v uplynulých letech ale zažil i triumfy. Tím nejsilnějším byl první ročník 1998 s koncertem dvou romských kapel, Taraf de Haidouks a Kočani Orkestar. Déšť, úhlavní nepřítel open-
-air festivalů, tenkrát prohrál na celé čáře. Muzikanti pokračovali v neplánované jam session bez ohledu na počasí a zdejší vkus zůstal natrvalo infikován balkánským hudebním virem. Odvaha či tvrdohlavost šéfa festivalu Borka Holečka hledat novou a u nás neznámou hudbu se osvědčila: v dalších ročnících jsme zažili vířící derviše ze Sýrie, kočovné Tuaregy ze Sahary i elektronické brazilské fúze. Druhou stranou téže mince je Holečkova neochota ke kompromisům. Respect se programově vyhýbá tuzemským módním kapelám, a zřejmě proto zatím nedokázal oslovit širší publikum. Letošní ročník by ale mohl přinést změnu k lepšímu: vrcholem programu bude totiž světoznámá skupina Skatalites, kterou lze s nadsázkou označit za „jamajskou Buena Vistu“.