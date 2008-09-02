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Pavel Černý

16napsaných článků

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Guvernátor napíná svaly
Zahraničí5 minut

Guvernátor napíná svaly

Arnold Schwarzenegger stojí před největší zkouškou své dosavadní politické kariéry. Republikánský guvernér státu Kalifornie se pustil se do otevřeného křížku s demokraty ovládaným Kongresem. Pohrozil zákonodárcům, že pokud urychleně neschválí jeho reformy, které mají nejlidnatější zemi Spojených států zbavit astronomických dluhů, obejde je a nechá o svých návrzích hlasovat občany v referendu.
Ačkoli jde o troufalý krok, který nemá v amerických dějinách obdobu, a ačkoli je Kalifornie tradiční baštou demokratů, má „Guvernátor“ – jak se Schwarzeneggerovi s oblibou přezdívá – nemalou naději na úspěch. Přes svůj poněkud neortodoxní styl vládnutí se totiž těší nebývalé popularitě a podařilo se mu zatím prosadit prakticky všechno, co si zamanul.

Pavel Černý6. 2. 2005
Sem se podívej
Zahraničí6 minut

Sem se podívej

Letiště v Cincinnati. Lidé se protahují po dlouhém letu. Někteří zívají, jiní se nedočkavě hrnou ven z letadla. Málokdo ale ví, co ho čeká. Všichni musejí absolvovat pohovor s imigračními úředníky, bez ohledu na to, jestli mají před sebou další let. Spojené státy zkrátka přitvrdily režim. Zdá se ale, že za mořem spíš než na vypracovaný systém evidence vsadili na to, jak člověka od cesty úplně odradit. Problém je v tom, že to asi nejmíň vadí těm, proti nimž by měla být opatření namířena.

Pavel Černý25. 7. 2004
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