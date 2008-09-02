Pavel Černý
16napsaných článků
16napsaných článků
Samotný fakt, že knihkupectví vydělává, by nestál ani za pár řádků. V třináctitisícové Roudnici je totiž jediné (za první republiky tu přitom byla tři a jeden ze zdejších knihkupců dokonce knihy i vydával). Ten zázrak spočívá spíš v tom, že podnik pana Polívky si vede úspěšně navzdory tomu, co nabízí.
Ind Ratan Tata by rád obohatil své podnikatelské impérium o prestižní značky aut Jaguar a Land Rover. Obavy, aby se jaguar v jeho rukou neproměnil v lidové vozítko sice nikdo nevyslovil naplno, ale komentátoři se k Tatově prohlášení stavějí vesměs skepticky.
Solární elektrárna, která by měla tento týden v severočeském Úštěku zahájit provoz, přišla majitele na 59 milionů. Investoři si slibují, že navzdory nijak zvlášť ideální poloze České republiky se investované miliony díky státním dotacím vrátí už v průběhu několika příštích let.
Arnold Schwarzenegger stojí před největší zkouškou své dosavadní politické kariéry. Republikánský guvernér státu Kalifornie se pustil se do otevřeného křížku s demokraty ovládaným Kongresem. Pohrozil zákonodárcům, že pokud urychleně neschválí jeho reformy, které mají nejlidnatější zemi Spojených států zbavit astronomických dluhů, obejde je a nechá o svých návrzích hlasovat občany v referendu.
Ačkoli jde o troufalý krok, který nemá v amerických dějinách obdobu, a ačkoli je Kalifornie tradiční baštou demokratů, má „Guvernátor“ – jak se Schwarzeneggerovi s oblibou přezdívá – nemalou naději na úspěch. Přes svůj poněkud neortodoxní styl vládnutí se totiž těší nebývalé popularitě a podařilo se mu zatím prosadit prakticky všechno, co si zamanul.
Letiště v Cincinnati. Lidé se protahují po dlouhém letu. Někteří zívají, jiní se nedočkavě hrnou ven z letadla. Málokdo ale ví, co ho čeká. Všichni musejí absolvovat pohovor s imigračními úředníky, bez ohledu na to, jestli mají před sebou další let. Spojené státy zkrátka přitvrdily režim. Zdá se ale, že za mořem spíš než na vypracovaný systém evidence vsadili na to, jak člověka od cesty úplně odradit. Problém je v tom, že to asi nejmíň vadí těm, proti nimž by měla být opatření namířena.