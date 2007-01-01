Miroslav Zámečník

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Na konci roku jsme oslovili několik našich přispěvatelů, aby napsali pár řádek k otázkám: Co považujete za nejdůležitější okamžik roku 2006 a v čem vidíte výzvu pro rok následující?
Debata zastánců neziskových nemocnic nebo „sjednocení“ podmínek zdravotního pojištění je jako přímý přenos Rádia Jerevan. Nese s sebou vzkaz, že co se dá v českém zdravotnictví ekonomicky ještě více „zvorat“, tak se také zvorá.
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