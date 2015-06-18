Karel Hvížďala
70napsaných článků
70napsaných článků
Příští úterý Barack Obama složí přísahu a nastoupí slavnostně do úřadu prezidenta USA. Stane se mimořádným prezidentem a globální krizi využije k hluboké změně, nebo bude muset přijmout Churchillovu rétoriku o krvi, potu a slzách? O tom všem s Jacquesem Rupnikem, profesorem politologie Národní nadace politologických studií v Paříži a Harvardovy univerzity.
Je to právě Milan Kundera, kdo se celým svým dílem tak vehementně staví proti estetické interpretaci dějin a jakýchkoliv událostí, a proto za opravdový román považuje jen taková díla, která neberou svět vážně, neztotožňují se s žádnou interpretací, tedy pouze takové romány, které nevěří v to, co historici či vládci lidem předkládají.