25 let Respektu

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Na co z doby vašeho vedení Respektu nejraději vzpomínáte?
S Jaroslavem Spurným o zločinech, úřednické práci a dobrodružství
I když s Respektem nesouhlasím, většinou ho chápu
Proč respekt kulhá na levou nohu
Večer ke čtvrtstoletí Respektu: Petr Třešňák, Silvie Lauder, Tomáš Brolík, Milan Jaroš, Matěj Stránský, Jáchym Topol, Tomáš Sacher
S Janem Rumlem o listopadu 1989 a jeho cestě politikou
Večer k čtvrtstoletí existence týdeníku Respekt za účasti výrazných osobností jeho současnosti i historie se konal v Knihovně Václava Havla.