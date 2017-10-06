Hana Librová

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Proč jsou v Česku ekologičtí aktivisté tak nepopulární
Jak hledí účastníci šumavské blokády s odstupem na svoji akci? A co je tehdy k protestu vlastně vedlo?
Stanislav Komárek
Mezi Západoevropany, které zaujal pád komunismu, patřili environmentalisté k nejvzrušenějším. Podstatné pro ně bylo, že nové země přinesou přírodní hodnoty, které západní Evropa výrobním tlakem a náročným životem zničila.
Turbulentní ekonomický vývoj těchto měsíců někdy otupuje, jindy zostřuje obecné tušení: trvalý růst není možný, musí narazit na nedostatek zdrojů, energie a surovin.
Objem a způsob spotřeby byl donedávna výrazem společenského postavení. Dnes už nemá tak ostentativní charakter. Věci mají spotřebiteli přinést především pocit privátního uspokojení a individuální slasti.
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