Markéta Hejkalová

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Co mají společného současný básník Ko Un, který byl mimo jiné několikrát zmíněn jako možný kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, a potulný básník z 19. století Kim Sakkat?
Poslední román Ireny Douskové je poutavým zachycením přelomového úseku života tady a teď.
Kniha Zahradník pana Darwina je příkladem tzv. nepřeložitelné knihy, přesto se o to překladatel Vladimír Piskoř pokusil a jeho pokus mu vyšel.
Proč číst klasické romány a nenechat se odradit povinnou četbou
Autorovo Brno je magičtější a lákavější než Márquezovo Macondo
Ukázka z nové knihy Markéty Hejkalové
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