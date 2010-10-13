Respekt doporučuje
18 článků
Respekt doporučuje3 minuty
Respekt13. 10. 2010
Živý přenos konference Forum 2000
Rádi bychom vás pozvali ke sledování přímého přenosu z hlavních jednání v rámci letošní konference Forum 2000 „Svět, ve kterém chceme žít“. V pondělí 11. října a v úterý 12. října můžete sledovat celodenní přímý přenos z dvou hlavních sálů z Paláce Žofín (Forum Hall a Conference Hall).
Respekt doporučuje2 minuty
Pozvánka na udělování regionální novinářské ceny
Pozvánka na veřejnou debatu: Vietnamci v ČR
Respekt30. 9. 2010
Veřejná debata o korupci: kauza ČSÚ
Respekt24. 9. 2010
Zachránce pražské ODS Bohuslav Svoboda
Začíná pomáhat ve chvíli, kdy je někdo nemocný. Kandidát na pražského primátora za ODS, gynekolog Bohuslav Svoboda mluvil s Respektem o tom, jak by on mohl stranu v blížících se komunálních volbách zachránit před blížícím se krachem.
Tomáš Sacher, Vojtěch Hönig20. 9. 2010
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Rozhovor s poradcem ministra spravedlnosti
Ivana Svobodová13. 9. 2010
Podívejte se na ukázku z filmu Český mír
Respekt3. 5. 2010