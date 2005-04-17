Marek Loužek
25napsaných článků
25napsaných článků
Když začaly být před rokem zveřejňovány první informace o vznikajícím deficitu v zahraničním obchodě, mnozí věřili, že jde pouze o dočasný jev. Poslední čísla Českého statistického úřadu však hovoří jasně: nůžky mezi vývozy a dovozy se i nadále rozevírají.
Když se jeden z nejslavnějších teoretiků managementu Elton Mayo koncem třicátých let pokusil v provozech Western Electric na Hawthornu dokázat, že lepší hygiena má kladný vliv na pracovní úsilí dělníků, nechal v temné tovární hale rozsvítit světla.