Lucie Šimáčková
5napsaných článků
5napsaných článků
"Koncem října 1944 začaly bandy maďarských fašistů Šípové kříže pořádat v ghettu hony na Židy od 14 do 65 let. Mě s matkou chytli hned při první razii. Ozbrojení muži nás nutili jít rychle; kdo nemohl, toho na místě zabili.
12.března zatkla kubánská tajná policie jedenáct (podle našeho tisku osm) odpůrců totality, aktivistů Strany pro lidská práva, jen za to, že týden předtím zaslali blahopřejný dopis americké delegaci Výboru na obranu lidských práv.