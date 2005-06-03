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Redakce

Lucie Dorůžková

33napsaných článků

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Když živly berou domy
Civilizace6 minut

Když živly berou domy

„Dřív byly velké vlny jen v listopadu a prosinci. Dnes už jsou skoro každý měsíc,“ říká ustaraně sedmasedmdesátiletý tuvalský rybář Falealuga Apelamo a svůj zrak upíná k oceánu. Jeho obavy, které popsal časopis Smithsonian Magazine, jsou namístě: některé tuvalské domy už pod jejich přívalem zmizely pod vodou, a lidé tak přišli o střechu nad hlavou. Podobný osud potká během čtyřiceti let všech jedenáct tisíc obyvatel tohoto malého pacifického ráje. V důsledku globálního oteplování ho má totiž pohltit zvýšená hladina světového oceánu, proto se již dnes část Tuvalanů pokouší v okolních zemích získat azyl. Odborníci na migraci upozorňují, že lidí opouštějících své domovy kvůli zničenému životnímu prostředí každý rok rapidně přibývá. Jestli se vyplní nejčernější prognózy, v půlce století jich bude sto padesát milionů, což je pětkrát více než dnes. Jedním z možných cílů těchto běženců má být Evropská unie. Jak je na jejich přijetí připravená a čím k řešení tohoto problému může přispět Česko?

Tváře ztracené v Osvětimi
Kultura5 minut

Tváře ztracené v Osvětimi

Ačkoli od největší tragédie 20. století už uplynulo šedesát let, v posledních letech je celospolečenský zájem o téma holocaustu silnější než kdy předtím. Nacistické genocidě se věnují výstavy, projekty, znovu zaměstnává i archiváře. Organizace jako Spielbergova nadace už léta zaznamenávají svědectví přeživších, dokud to ještě jde, a v současné době kulminuje i jiné úsilí: snaha vrátit tvář a osobní příběh alespoň zlomku z oněch šesti milionů lidí, kteří se z vyhlazovacích táborů nevrátili. Zatím poslední takový projekt představuje nyní pražské Židovské muzeum na výstavě Nalezené tváře v Galerii Roberta Guttmanna.

Lucie Dorůžková7. 12. 2003
Příští stanice Evropa
Domov6 minut

Příští stanice Evropa

S vědomím, že už za pět týdnů proběhne české referendum o vstupu do EU, vyrazili politici koaličních stran minulý týden debatovat o Evropě s občany. Stranickou kampaň oficiálně zahájili lidovci a unionisté, sociální demokracie si v europlánu odškrtla několik dalších posezení s voliči. Ať už se ale hovořilo v pražských sálech či pod širým nebem daleko od metropole, vždycky vyplula na povrch jedna věc: lidé stále postrádají konkrétní informace, jak vstup do Unie ovlivní jejich život – a politici či úředníci jsou z tohoto zjištění překvapeni.

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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