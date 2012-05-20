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Luboš Palata

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Euro na východě
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Euro na východě

Slovenská koruna před necelými šestnácti lety začínala vůči české v poměru jedna ku jedné, ale velmi brzy oslabila. Pro Čechy to byl hned o důvod víc pro dodatečné potvrzení správnosti rozdělení Československa. Jen v krátkém období postklausovské recese na přelomu roků 1996 a 1997 byla slovenská koruna silnější než česká, protože ekonomika mečiarovského Slovenska ještě dojížděla na dluh. Tuto epizodu si dodnes mnozí Slováci pamatují, zatímco je jen málo Čechů, kteří by si toho byť jen všimli.

Luboš Palata3. 1. 2009
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