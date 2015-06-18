Karolína Ryvolová
53napsaných článků
53napsaných článků
Gejza Demeter
Co má společného televizní hlasatel, houslový virtuos a rychlonohá tanečnice? Otázka hodná peprné anekdoty s překvapivým vyústěním. V případě divadelní hry Cikánská suita uváděné v pražském Strašnickém divadle v režii Ivany Hessové však odpověď nepřekvapí.
Vojtěch Lavička hlasitě kritizoval návrh Jiřího Čunka roztřídit Romy do třech kategorií – lidé z nejnižší třídy by se podle něj měli přestěhovat do ubytoven s pevným dvaačtyřicetihodinovým režimem a s neustálým dohledem sociálních pracovníků.
Dva romány, které se nyní objevily téměř najednou, však v tomto směru překvapily. Ani Irena Eliášová (1953), ani Roman Erös (1963) nepocházejí z líhně kolem Hübschmannové. Oba jsou navíc debutanti, kteří dosud nepublikovali ani v časopisech.