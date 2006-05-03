Filip Pospíšil
7napsaných článků
7napsaných článků
Bezpečnostní systémy, které plošně získávají a zpracovávají údaje o všech občanech bez výjimky, se v západních zemích v posledních několika letech prudce rozvíjejí. Údajně nás mají chránit před útoky teroristů, k jakým došlo v New Yorku, Madridu či Londýně.
Kontrola obyvatel, kterou nyní zavádíme, je úplně jiného typu než ta, jež existovala dříve. Lidé na malém městě nebo na vesnici se navzájem znali. Věděli o dobrých i špatných stránkách, návycích, vlastnostech svých sousedů a třeba i tom, kdo je delikvent.
Za čtrnáct dnů, 4. září, bude v Pekingu zahájena Konference OSN o ženách. Koná se pod heslem "Rovnoprávnost do roku 2000" a k jejím tématům mají patřit právo žen na mír, rozvoj, rovnoprávnost a další sociální, ekonomická a kulturní práva.
Koncem března se na stránkách světového tisku znovu objevil Súdán. V zemi, kde od vyhlášení nezávislosti v roce 1956 zuří - s kratšími či delšími přestávkami - občanská válka, vyhlásila vláda i povstalci dvouměsíční příměří.