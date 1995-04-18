Anna Jirsáková
5napsaných článků
5napsaných článků
Koncem března se na stránkách světového tisku znovu objevil Súdán. V zemi, kde od vyhlášení nezávislosti v roce 1956 zuří - s kratšími či delšími přestávkami - občanská válka, vyhlásila vláda i povstalci dvouměsíční příměří.
Zprávy o masakrech ve Rwandě rychle zmizely ze stránek světového tisku. Ustoupily dalším novinkám, zatímco samotná Rwanda stále hledá cestu k normálnímu životu, čeká na milión uprchlíků ze Zairu, další milión z Burundi a Tanzánie a navíc žije v obavách z nové katastrofy.
Už pár týdnů se spekuluje o tom, že ruský zásah v Čečensku by se mohl rozšířit ve válku v rámci celého severního Kavkazu. Zároveň se však zcela věcně uvažuje o vyslání mezinárodních jednotek do Náhorního Karabachu, neboť - na rozdíl od Bosny a Hercegoviny - tam prý mohou kontrolovat fungující příměří.