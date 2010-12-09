Christine Bertschi

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Příběh manželů, kteří zachránili zámek
Dobré časy první české dirigentky Miriam Němcové
Jak funguje první mezinárodní rezervace tmy
Výlet do světa značkové zábavy
Twelve-year-old Eda Manukjan stars in a theatrical production about fleeing his own country
V taneční skupině VerTeDance hraje dvanáctiletý Eda Manukjan svůj útěk z vlasti
Inventura zapojila do voleb lidi, které tato událost často míjí
Je to nový trend a mimořádný výkon: mezi českou mládeží získávají na oblibě soutěžní debaty v cizím jazyce
Brněnská ortopedie učí pacienty, jak se zbavovat strachu z operace
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