Benjamin Kuras

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Dvanáctého listopadu 1991 postřílely indonéské jednotky přes sto civilistů na hřbitově Santa Cruz v hlavním městě Východního Timoru, právě při pohřbu jednoho mladého Timorce, zastřeleného několik dní předtím.
Militantní islám je v posledním desetiletí na postupu. Nepočetné a vratké demokracie na okrajích islámského světa kousek po kousku ustupují náporu svých fundamentálních politických sil.
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