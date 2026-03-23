Ranní postřeh Tomáše Brolíka: O těch Pardubicích profesionálněji
Rozvahy a chladných hlav není nikdy dost
Málokam patří rozvaha a profesionalita jako do oboru “národní bezpečnost”. Nebezpeční jsou politici, kteří se nechávají unést emocemi a kochají se vlastními velkými slovy. Americký ministr obrany se svými proslovy na tiskových konferencích to názorně ukazuje.
Robert Králíček se ve svém ANO profiluje jako bezpečnostní expert. Před volbami měl našlápnuto vysoko a třeba tam dokráčí, není všem dnům konec. Svým spoluobčanům na twitteru (dnes X) sdělil, že pardubický požár budovy zbrojařské firmy je akt levicového extremismu, který jsme zanedbali. Pokud takhle, pár desítek hodin po pravděpodobném útoku, mluví “bezpečnostní expert”, je možné se jenom ptát, co to má znamenat.
Jak to Robert Králíček ví? Policie pracuje se čtyřmi možnými motivy. Že útok spáchal ten, kdo se k němu přihlásil že jde o čin z ideologických důvodů (konkrétně odpor k Izraeli a jeho vojenskému průmyslu) samozřejmě patří mezi ně. Jak zjistila kolegyně Kristýna Jelínková a kolega Ondřej Kundra, dokonce ho vyšetřovatelé prioritizují. Ale zdaleka není hotovo.
Druhá v pořadí je verze, že za požárem stojí Rusové. I to je možné. Poslanec Králíček jako expert musí vědět, že například za několika antisemitskými útoky v západní Evropě, po kterých tamní společnosti zpytovaly svědomí, stály ruské služby. Nejde o to si myslet, že Rusové dělají a dokáží všechno. Ale zkouší dělat leccos. Klidně mohli udělat i tohle. Jeden žhářský útok už v Česku vykonali. (O státním terorismu ve Vrběticích nemluvě.)
