Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko20. 3. 20264 minuty

Útok v Pardubicích: Ve hře je mezinárodní teroristická skupina i možné zapojení Ruska či jiné země

S jakými čtyřmi verzemi pracuje policie v případě zapálení areálu zbrojařské firmy

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

V pátek po čtvrté hodině ráno dostali pardubičtí hasiči oznámení o požáru. V tamní průmyslové zóně od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Policie ještě dopoledne na síti X uvedla, že „z prvotně zjištěných informací na místě můžeme říct, že jednou z vyšetřovacích verzí je i úmyslné zapálení objektu“. A informovala, že zahájila úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Ještě před pátečním polednem informovaly servery Aktuálně.cz a Voxpot, že se k činu přihlásila skupina The Earthquake Faction.

Do redakcí dorazil e-mail s vizuálními materiály i prohlášením. „Naším cílem je zničit všechny části říše zevnitř, a to jakýmikoli účinnými prostředky,“ píše v komuniké skupina s odkazem na Izrael. Útok totiž podle redakcí popisují jako zásah na „epicentrum izraelského zbrojního průmyslu v Evropě“.

V průmyslové zóně mimo jiné sídlí česká firma LPP Holding, jež před časem oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems – zbrojovkou dodávající zbraně tamní armádě – vyrábět a vyvíjet drony. The Earthquake Faction řekla, že v Pardubicích má vzniknout centrum určené k „expanzi největšího izraelského výrobce zbraní“. Mluvčí LPP ovšem v České televizi uvedla, že v závodě se žádné izraelské drony nikdy nevyráběly.

Skupina Dárek pro Putina, která sbírá od Čechů peníze na zbraně pro Ukrajinu, mezitím uvedla, že napadená pardubická společnost vyrábí i drony Divoká svině proti ruským agresorům, na které nyní pořádá sbírku.

