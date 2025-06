Ranní postřeh Petry Hůlové: Jak velká zla jsou ještě malá?

Jsem kulturní freak, přiznávám. Aby šel někdo ve volebních novinách po živém umění, bude spíš okrajové, ale stejně. Skutečnost, že koalice, jejíž vlajková strana má v gesci ministerstvo kultury s ministrem, jenž je zároveň jejím místopředsedou a je do kultury zamilovaný, se kultuře v podstatě vůbec nevěnuje, mi už tak marginální nepřijde. Není to nedopatření, ale čistokrevná vizitka priorit. Jen si zde připomeňme, co do nich zcela jistě nepatří, až se bude zase někde účelově žvanit o podpoře živé kultury. Ačkoli s argumentem „volby menšího zla“ by volební noviny Spolu mohly vlastně vyjít zcela prázdné a vyšlo by to nastejno.