0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
23. 9. 20255 minut

Ranní postřeh Martina Bútory: Konsolidovat jako Fico a Trump

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Martin Bútora

Nejčastěji používaným slovem ve slovenských médiích v posledních týdnech bylo „konsolidace“, nebo přesněji řečeno konsolidace veřejných financí, kterou připravila vláda, aby odvrátila hrozbu vysokého deficitu. Spor o povahu konsolidace se postupně vyhrotil; kromě opozice, která poukazuje na to, že vládní balíček brzdí hospodářský růst a trestá aktivní pracovníky, proti vládnímu balíčku protestují také partneři z tripartity, a to jak odbory, tak zaměstnavatelé.

Konfederace odborových svazů hovoří o selhání sociálního dialogu a cynickém postupu vlády. Podle její předsedkyně Moniky Uhlerové vláda nejvíce zatěžuje pracující a dopadá zejména na střední třídu. „Jde o další zdanění práce namísto majetku, přičemž zcela chybí prorůstová opatření,“ varovala. Podle Miroslava Kiraľvargy, předsedy Republikové unie zaměstnavatelů, je nepřijatelné, aby konsolidace nejvíce zasáhla ty, kteří na Slovensku vytvářejí hodnotu a platí daně. Rostoucí náklady zpomalí vytváření nových pracovních míst, zvýší tlak na přesun podniků do zahraničí a podpoří odliv mozků.

Odborové svazy a zaměstnavatelé také kritizují skutečnost, že tripartita o přípravě opatření vůbec nejednala, a o mnoha změnách se její členové dozvěděli až z médií. Republiková unie zaměstnavatelů považuje argument vlády, že „by se stejně nedohodli“, za nepřijatelný. Aktuální stav jednání, v němž byly jejich návrhy kompromisních řešení zamítnuty, označila za karikaturu dialogu a jednostranné vnucování politických diktátů. Denník N poukázal na to, že „ministr financí Kamenický a spol. už teď lžou, když tvrdí, že téměř polovinu konsolidačního balíčku, tedy až 1,3 miliardy eur, pokryjí úspory státu. Rada pro rozpočtovou odpovědnost poukázala na to, že až 435 milionů eur z této částky tvoří energetická pomoc, tj. dotace na zmrazení cen plynu a tepla, které tentokrát nebude hradit stát, ale budou pocházet z evropských fondů.“

↓ INZERCE

Při vysvětlování nepopulárních opatření, jako je zvýšení daní a odvodů, byl ministr financí sám a stěžoval si, že proti němu je veden „džihád“, přičemž uvedl, že „nejde o Kamenického, ale o budoucnost Slovenska“. Zároveň sám označuje každého, kdo kritizuje konsolidaci, za progresivistu. Jeho recept na to, jak se vypořádat se zvýšením sazby DPH z aktuálních 19 procent na 23 procent u cukrovinek, cukrářských výrobků, zmrzliny a džemů, vyvolal během parlamentní debaty ironické komentáře. Zvýšená sazba se nebude vztahovat na cukr jako surovinu, a tak se Kamenický pokusil uklidnit po svém: „Když si lidé doma pečou sušenky nebo vaří džem z cukru, dostanou ho se sníženou sazbou DPH. Ti z vás, kteří si doma vaří džem, touto změnou dotčení nebudete.“

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články