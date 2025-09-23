Ranní postřeh Martina Bútory: Konsolidovat jako Fico a Trump
Nejčastěji používaným slovem ve slovenských médiích v posledních týdnech bylo „konsolidace“, nebo přesněji řečeno konsolidace veřejných financí, kterou připravila vláda, aby odvrátila hrozbu vysokého deficitu. Spor o povahu konsolidace se postupně vyhrotil; kromě opozice, která poukazuje na to, že vládní balíček brzdí hospodářský růst a trestá aktivní pracovníky, proti vládnímu balíčku protestují také partneři z tripartity, a to jak odbory, tak zaměstnavatelé.
Konfederace odborových svazů hovoří o selhání sociálního dialogu a cynickém postupu vlády. Podle její předsedkyně Moniky Uhlerové vláda nejvíce zatěžuje pracující a dopadá zejména na střední třídu. „Jde o další zdanění práce namísto majetku, přičemž zcela chybí prorůstová opatření,“ varovala. Podle Miroslava Kiraľvargy, předsedy Republikové unie zaměstnavatelů, je nepřijatelné, aby konsolidace nejvíce zasáhla ty, kteří na Slovensku vytvářejí hodnotu a platí daně. Rostoucí náklady zpomalí vytváření nových pracovních míst, zvýší tlak na přesun podniků do zahraničí a podpoří odliv mozků.
Odborové svazy a zaměstnavatelé také kritizují skutečnost, že tripartita o přípravě opatření vůbec nejednala, a o mnoha změnách se její členové dozvěděli až z médií. Republiková unie zaměstnavatelů považuje argument vlády, že „by se stejně nedohodli“, za nepřijatelný. Aktuální stav jednání, v němž byly jejich návrhy kompromisních řešení zamítnuty, označila za karikaturu dialogu a jednostranné vnucování politických diktátů. Denník N poukázal na to, že „ministr financí Kamenický a spol. už teď lžou, když tvrdí, že téměř polovinu konsolidačního balíčku, tedy až 1,3 miliardy eur, pokryjí úspory státu. Rada pro rozpočtovou odpovědnost poukázala na to, že až 435 milionů eur z této částky tvoří energetická pomoc, tj. dotace na zmrazení cen plynu a tepla, které tentokrát nebude hradit stát, ale budou pocházet z evropských fondů.“
Při vysvětlování nepopulárních opatření, jako je zvýšení daní a odvodů, byl ministr financí sám a stěžoval si, že proti němu je veden „džihád“, přičemž uvedl, že „nejde o Kamenického, ale o budoucnost Slovenska“. Zároveň sám označuje každého, kdo kritizuje konsolidaci, za progresivistu. Jeho recept na to, jak se vypořádat se zvýšením sazby DPH z aktuálních 19 procent na 23 procent u cukrovinek, cukrářských výrobků, zmrzliny a džemů, vyvolal během parlamentní debaty ironické komentáře. Zvýšená sazba se nebude vztahovat na cukr jako surovinu, a tak se Kamenický pokusil uklidnit po svém: „Když si lidé doma pečou sušenky nebo vaří džem z cukru, dostanou ho se sníženou sazbou DPH. Ti z vás, kteří si doma vaří džem, touto změnou dotčení nebudete.“
