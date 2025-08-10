Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Jak Maláčová přivedla SOCDEM do hrobu
Demokratická levice zmizela ze sněmovny už před čtyřmi lety. Letos ale spáchala rituální sebevraždu, takže lidem, kteří by ji chtěli volit, zbyly na výběr jen strany, jež ve volbách nedosáhly ani na dvě procenta.
Buďme konkrétní. SOCDEM je na celostátní úrovni na odpis. Jana Maláčová to asi myslela dobře, ale – řečeno s někdejším sovětským premiérem Černomyrdinem – dopadlo to jako vždycky. Zabořením ještě do hlubšího bahna. Sázka na Stačilo! byla strategická chyba, kterou nelze odčinit. Kdo má ještě sociálním demokratům věřit, když se spojili nejen se svými komunistickými katy, ale i s antisystémovým blogerem Sterzikem, národním socialistou se zálibou v budování domobrany Klusáčkem nebo Klausovou fanynkou Bobošíkovou?
Ba co víc, SOCDEM zahodila svoji prozápadní orientaci a zpochybnila naše členství v EU a NATO, tedy organizacích, do nichž sama pomohla Česko přivést. Maláčová se dokonce domnívá, že větší hrozbou než Rusko je pro nás Evropská komise!
Stejně tak SOCDEM hodila přes palubu Senát, veřejnoprávní média, neziskovky, zkrátka občanskou společnost. Tu, o niž Vladimír Špidla zkraje tisíciletí opíral restart sociální demokracie po smutné éře opoziční smlouvy.
