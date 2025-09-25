Ranní postřeh Jiřího Pehe: Volby nejspíš uvaří nestravitelnou bramboračku
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Pokud by říjnové volby do Poslanecké sněmovny dopadly tak, jak předpovídají průzkumy, bude povolební situace na politické scéně zdánlivě jasná. Lídr vítězného hnutí ANO Andrej Babiš si bude moci vybrat, zda bude chtít většinově vládnout s hnutím Svoboda a přímá demokracie, popřípadě s hnutím Stačilo!, anebo s oběma najednou.
Bude se mu též nabízet možnost utvořit menšinovou vládu, s podporou jednoho či obou těchto hnutí ve sněmovně. A pokud by pětiprocentní hranici potřebnou pro získání poslaneckých křesel překročili i Motoristé sobě, byl by vějíř možností pro vytvoření vlády, který by se Babišovi nabízel, ještě větší.
Strany současné vládní koalice skončí podle průzkumů v opozici. Je ovšem možné, že se jejich tábor ve světle volební porážky začne drolit a jedna nebo dvě začnou zvažovat spolupráci s ANO. Mohou přitom tvrdit, že tak činí v zájmu záchrany české demokracie a kotvení země v západních bezpečnostních strukturách. Babiš tak bude možná mít ještě širší výběr.
Tento zdánlivě bezproblémový povolební scénář, který by se Babišovi nabízel, pokud bychom se řídili jen tím, co napovídají průzkumy, má ale ve skutečnosti vážné trhliny. Tou nejvážnější je, že SPD a Stačilo! nekandidují jako jednolité subjekty, ale koalice několika stran.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Všichni skončíme v pekle
Ale Amerika bude první
Respekt ObchodPřejít do obchodu
O Charliem Kirkovi a našich hlavách ze skla
Jak se vyrovnat s radikální lidskou zranitelností