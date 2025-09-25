0:00
25. 9. 20254 minuty

Ranní postřeh Jiřího Pehe: Volby nejspíš uvaří nestravitelnou bramboračku

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jiří Pehe

Pokud by říjnové volby do Poslanecké sněmovny dopadly tak, jak předpovídají průzkumy, bude povolební situace na politické scéně zdánlivě jasná. Lídr vítězného hnutí ANO Andrej Babiš si bude moci vybrat, zda bude chtít většinově vládnout s hnutím Svoboda a přímá demokracie, popřípadě s hnutím Stačilo!, anebo s oběma najednou.

Bude se mu též nabízet možnost utvořit menšinovou vládu, s podporou jednoho či obou těchto hnutí ve sněmovně. A pokud by pětiprocentní hranici potřebnou pro získání poslaneckých křesel překročili i Motoristé sobě, byl by vějíř možností pro vytvoření vlády, který by se Babišovi nabízel, ještě větší.

Strany současné vládní koalice skončí podle průzkumů v opozici. Je ovšem možné, že se jejich tábor ve světle volební porážky začne drolit a jedna nebo dvě začnou zvažovat spolupráci s ANO. Mohou přitom tvrdit, že tak činí v zájmu záchrany české demokracie a kotvení země v západních bezpečnostních strukturách. Babiš tak bude možná mít ještě širší výběr.

Tento zdánlivě bezproblémový povolební scénář, který by se Babišovi nabízel, pokud bychom se řídili jen tím, co napovídají průzkumy, má ale ve skutečnosti vážné trhliny. Tou nejvážnější je, že SPD a Stačilo! nekandidují jako jednolité subjekty, ale koalice několika stran.

