Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
2. 4. 20267 minut

Ranní postřeh Jany Matesové: Tak to dopadne, když oslabíte instituce

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jana Matesová

Svět našlapuje bosýma nohama po rozžhavených uhlících. Z hlediska ekonomického i bezpečnostního. Ještě 27. února letošního roku šlapal „jen“ po horkém popelu a měl aspoň jakési boty s tenkou podrážkou. To je pryč. Zbývá mu pouze vlastní kůže, dobré nervy a precizní cit při našlapování.

Do českého kulturního dědictví vešel zásluhou Ladislava Smoljaka a jubilanta Zdeňka Svěráka odkaz Járy Cimrmana a v něm popis kdejaké zásadní životní situace, někdy i situace lidstva. Nyní je aktuální otázka z Dobytí severního pólu: „Kdo způsobil, že sám náčelník rozdával tak zvrácené rozkazy?“

Většinoví voliči v demokratických zemích – o autokratických ani nepíšu – nevolí politiky podle kompetencí. Volí je podle slibů – ať už jsou reálné, absurdní či úplně v rozporu s objektivní realitou – a podle toho, zda je vidí jako svůj obraz: jestli by „s nimi šli na pivo“ nebo skleničku něčeho jiného. Může to být i horší. Slyšela jsem vzdělaného lékaře středních let, s atestací ve složitém oboru: „Volil jsem Motoristy, aspoň bude legrace. S tou minulou vládou byla strašná nuda.“ Pokud čekáme, že rozhodování o kulisách a parametrech našeho budoucího života a životů našich potomků bude hlavně stand-up komedie a fraška na sociálních sítích, nedivme se pak následkům.

Moderní svět je velmi složitý a rozhodování o něm nevystačí se selským rozumem. Vyžaduje znalosti a kompetence. Ty mají voleným politikům dodat instituce. Instituce veřejné správy plné odborníků, kvalitní zákony a kvalifikovaná justice, pojistky proti zneužívání moci pro každou úroveň, kam patří i na politické moci nezávislé ověřované informace a nezávislá média. Když toto zlikvidujete – ať už fyzicky zrušením institucí či odsunutím kompetentních lidí, podvázáním rozhodovací neutrality institucí nebo jejich vyhladověním prostřednictvím seškrtání financování – a kompetence nahradíte slepou loajalitou bez kompetencí, důsledky pro životy lidí mohou být drastické. V bývalém Československu jsme důsledky pro svobody i životní úroveň zažili na vlastní kůži nebo kůži předků v letech 1948–1989. Ve světě zažíváme podobnou situaci právě teď – s důsledky pro každou zemi na planetě, aniž by lidé většiny z nich mohli se situací cokoli dělat.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

