Ranní postřeh Jany Matesové: Soudní politici dnes nemají dělat lekhomyslné hlouposti

Co se to vlastně mění, otřásá v základech, hroutí? Je dobré, abychom věděli, o co vše se nyní hraje. Systém pravidel, na jejichž základě globální společnost fungovala téměř po osmdesát let, byl – a z větší části naštěstí ještě stále je – velmi spletitý, ale protože fungoval převážně dobře a jeho rysy byly postupně pilovány, naprostá většina z nás se o něj vůbec nemusela starat. Umožňoval nám relativně klidně žít – naprosté většině světa v míru a dlouhodobě rostoucí životní úrovni a kvalitě života. Ve většině světa jsme se mohli spolehnout, že jsme suverény ve svých hranicích. Systém umožňoval obchodovat přes hranice, zaplatit a dostat zaplaceno, a když ne, pak se platby domáhat. Umožňoval směňovat měny mezi sebou s minimem rizik dopadu na ekonomiky jednotlivých zemí. Zahrnoval systém prevence toho, čemu lidově říkáme státní bankrot, a když už k nějakému došlo, zahrnoval i první pomoc k minimalizaci dopadu platební neschopnosti na další země. Umožňoval investice napříč světem spolu se systémem posuzování a minimalizace rizik s nimi spojených, který většinu času fungoval dobře. Umožňoval snadné zhodnocování rezerv států, firem, institucí i jednotlivců nejen ve vlastní zemi. Sahal i daleko za oblast nedotknutelnosti hranic a oblasti ekonomické, obchodní, finanční. Snažil se omezovat mezinárodní zločin a terorismus a jejich financování, umožňoval i spolupráci ve stíhání zločinu napříč většinou světa. Brali jsme ho jako samozřejmost, jako vzduch, který dýcháme. Teď se drolí. Něco nového vznikne, může to být lepší než dosud, může to být horší, proces přerodu bude spíše bolestný než naopak.