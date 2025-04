Ubránit se Putinovi nám pomůže i nová filharmonie. Opravdu

Ze sociologické zkušenosti se mi zdá, že teprve kulturní kapitál, který plní pražské, brněnské, ostravské a další koncertní síně, dokáže nahospodařit na tanky, děla, letadla, ale i na filharmonii. Tahle kombinace je to, co Putin nemá, co násilím upírá Ukrajincům a nám chce vyrazit z rukou. A co to je? No, evropský kulturní kapitál pochopení, že potřebujeme filharmonii (i tanky), abychom dokázali kvalitně a svobodně žít a být k něčemu užiteční. Jako Evropané.