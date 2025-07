Ranní postřeh Ivana Gabala: Blackout! Blackin!

Výpadek elektřiny mě zastihl na Moravě na D1 před Brnem. Měl jsem štěstí, jakkoli na D1 před Brnem nikdy nevíte. Spolucestující mi četla rozšiřující se seznam postižených měst a regionů. Později, když byl příčinně určen spadlý drát, poznamenala, že přerušit drát by zvládl ruský agent třeba dětským dronem nebo hozením těžkého předmětu do drátů. Nevím, jak vysoko třeba do drátů hodit, mně spíš táhlo hlavou, kdy se objeví idiotismus o vině obnovitelných zdrojů. A také, že odepíšu obsah své mrazničky doma. Ale dávno potřebuje odmrazit.