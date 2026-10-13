Petr Bittner: Nový soundtrack starých lidovců
Tanečky jsou fajn, ale co názory na podstatné otázky?
Lidovci hlásí změnu. A po komunálních a senátních volbách se zdá, že ve spojení se Starosty našli způsob, jak ji prodat dostatečnému počtu voličů. Komentátorský svět se při pohledu na (nejen) personální tápání demokratické opozice nechal natolik zhypnotizovat samotným marketingem, že nám jaksi zapadla otázka, jestli to vůbec bude změna k lepšímu. Já se s dovolením zaměřím na jižní Moravu, kde je to vždycky všechno nejzajímavější – a vůbec to samozřejmě nesouvisí s tím, že tady žiju.
„Lidé chtějí změnu,“ zvolal v Brně bezprostředně po sečtení hlasů pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška, představitel strany, která spoluvládla poslední tři volební období a do toho čtvrtého by ráda přizvala staré přátele z ODS. Na magistrátu se tedy nejspíš uskuteční předání primátorského řetězu spíše rituálního charakteru – aniž bych chtěl umenšovat evidentní přírůstek progresivních sil. Lidovci se holt naučili sítě, a tak vědí, že i neměnný profil potřebuje čas od času změnit profilovku.
O něco podstatnější změny se týká například senátní souboj Zdeňka Papouška s Karlem Zitterbartem, kteří se utkají ve druhém kole. Na otázku organizace Jsme fér, zda podpoří manželství gayů a leseb se všemi právy včetně společného osvojení dětí, Papoušek odpověděl: „Nemám jednoznačný názor.“
Tedy já nevím, ale domnívám se, že řada Papouškových voličů přitom jednoznačný názor má. A před druhým kolem by měli vědět, že volbou populární a neortodoxní figury možná volí proti svému přesvědčení. A možná bych je na to neměl upozorňovat já, ale ta dlouhá řada liberálních subjektů a osobností, jež mu vyjadřují neochvějnou podporu – leč jsme tam, kde jsme.
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