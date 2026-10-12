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12. 10. 20266 minut

Ján Markoš: Občan M. cestuje vlakem ze Žiliny

Zodpovědnost, kterou slovenské železnice nonšalantně přehazují na naše bedra, bychom neměli jen tak přijmout. Státní instituce nesmí fungovat jen samy pro sebe, ale v první řadě pro nás všechny.

Ján Markoš
,
Denník N
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Minulou neděli dopoledne se na žilinském nádraží objevil muž středního věku – nazvěme ho občan M. – s ambicí dostat se vlakem na severní Moravu. Společníka mu dělal student z Ukrajiny. Oba si předem přes internet zakoupili lístky a místenky na EC 142 Ostravan, který měl ze Žiliny odjíždět v 10.35.

V 10 hodin 10 minut na informační tabuli září červeným písmem, že EC 142 je odřeknut.

Zde se občan M. poprvé podivil. Jak je možné, že mu Železniční společnost Slovensko (ŽSSK) před hodinou bez problémů prodala lístek a místenku na vlak, o kterém už tehdy musela vědět, že nepojede? Připomeňme, že po požáru se elektroinstalace na žilinském nádraží stále opravuje.

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Na údiv však nebyl čas.

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