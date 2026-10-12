Ondřej Kundra: Když Trump a Babiš pomáhají Putinovi
Premiérovy nesouvislé řeči jen ohrožují naše životy
V sobotu po skončení voleb držel Andrej Babiš řeč. Po neúspěchu v hlavním městě vyhrožoval zvoleným pražským politikům, že by vláda nemusela metropoli dál finančně podporovat, napadal média a pronášel dlouhá, nesouvisející souvětí, která nedávalá logiku. Dotkl se také bezpečnostní politiky, když zmínil čerstvou dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským diktátorem Vladimirem Putinem o nákupu ruské nafty.
Trump ji vydává ze velkolepou smlouvu, ve skutečnosti jde o zradu Ukrajiny, z odkupu nafty Rusko financuje zabíjení ukrajinských žen a dětí. Americký prezident se jejím prostřednictvím snaží zachránit před porážkou v blížících se Kongresových volbách, protože poté, co rozpoutal nepromyšlenou válku proti Iránu a zablokoval Hormuzský průliv, raketově stouply ceny nafty. Americkým voličům to logicky vadí, takže Trump vsadil na Putina, ten od něj zase potřebuje pomoc s postupem na Ukrajině, nedaří se mu totiž na bojišti.
„Samozřejmě je to šokující záležitost, protože prezident Trump nám, Evropě, dlouhodobě vyčítal, že nakupujeme tyhle suroviny v Rusku. Rozumím tomu, on má volby, ale přece jen je to pro Evropu obrovská facka,“ komentoval kroky Trumpa Babiš. „Pokud ani po tomto Evropa nepochopí, že by už měla začít něco dělat, tak to nedopadne dobře.“ Na doplňující dotaz Respektu, zda by i on nakupoval naftu do Putina, odmítl Babiš odpovědět.
Když Babiš říká, že by měla Evropa v reakci na postup amerického prezidenta „začít něco dělat“, znamená to, že buď je zcela nekompetentní a neví, co se v Evropě děje, anebo tím maskuje, kdo jsou jeho skuteční političtí spojenci. Evropa se dávno stala tahounem zbraňové pomoci Ukrajině poté, co americký prezident odmítl dál dodávat napadené zemi vojenský materiál. Evropské státy také schválily vysokou půjčku Kyjevu na obranu a část z nich chce rozmrazení ruských aktiv v belgických bankách, která by také šla využít na pomoc Ukrajině.
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