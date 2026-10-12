Mladá politička zablokovala koalici STAN a ANO v Pardubicích. Pokyn od voličů byl jasný, říká
S poslankyní a zastupitelkou Anežkou Nedomovou o povolebním dramatu v jednom krajském městě a o tom, jak její vzpoura pravděpodobně po 12 letech vytlačí ANO z vedení Pardubic
O víkendu jste coby nově zvolená zastupitelka za STAN hodila vidle do již dohodnuté koalice STAN, Žijeme Pardubice a ANO. Ještě než se dostaneme k důvodům tohoto kroku, upřesněme, že nejste členkou vyjednávacího týmu. Jak a kdy jste se dozvěděla, že váš lídr domluvil právě tuto koalici?
Dozvěděla jsem se to na schůzce ANO, Žijme Pardubice a hnutí STAN. Nevěděla jsem o ní, dorazila jsem na posledních pět minut, kdy už jednání končilo a podepisovala se dohoda o programu. Všichni postupně začali odcházet – a já jsem si začala uvědomovat, co se stalo.
Říkáte, že jste dorazila na posledních pět minut. O té schůzce jste tedy věděla?
Pro mě byla ta sobota hektická. Ještě ve dvě hodiny odpoledne jsem oddávala, měla jsem všechno na knap a snažila jsem se dostat do našeho volebního štábu co nejdřív. Dorazila jsem, když jsme měli v Pardubicích sečteno přibližně 65 procent a bylo skoro jasné, že máme už čtyři mandáty. Když jsem do štábu přišla, tak jsem nevěděla, že probíhá jednání. Já jsem se potkala téměř ve dveřích s naším lídrem Danielem Vondrou, který z té schůzky zrovna odběhl a sdělil mi to. Tak jsem se zeptala, zda se můžu účastnit také. On mi řekl, že ano. A když jsem přišla, tak už byl opravdu téměř konec.
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