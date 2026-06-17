Martin Bútora: Francis Fukuyama, prominentní obhájce liberalismu, nepodléhá pesimismu
Několik postřehů z jeho návštěvy Bratislavy
Starší i střední generace si ho zapamatovaly jako hlasatele „konce dějin“. On sám sice říká, že nic takového netvrdil, ale tak si velká většina čtenářů, odborníků i politiků vyložila jeho konstatování, že liberální demokracie porazila všechny alternativní ideologie a lepší formu vládnutí už lidstvo nevymyslí.
Po čtvrtstoletí pozorujeme spíše opak: pravicový populismus, agresivní nacionalismus, autoritářské vůdcovství či oživlý imperialismus se ve více koutech světa prosadily výrazněji než liberální demokracie.
Ale nejen o tom se „centristický liberál“, zastánce práva jednotlivce, vlády zákona, zúčtovatelnosti lídrů i svobodného trhu, politolog, autor i pedagog rozmluvil na své první návštěvě Slovenska, kam přijel na pozvání Nadace otevřené společnosti a Institutu pro veřejné otázky (jehož prezident Grigorij Mesežnikov s ním strávil několik týdnů na studijním pobytu ve vídeňském Institutu pro vědy o člověku, IWM). Diskutoval se studenty v přeplněné historické knihovně bratislavské Univerzity Komenského, setkal se s politology a intelektuály, poskytl rozhovory médiím. Nevyhýbal se žádným otázkám, prezentoval se jako kritik Donalda Trumpa a Putinova režimu, přítel Evropy i zastánce vzdělávání.
Přinejmenším tři tematické okruhy z jeho vystoupení stojí za pozornost. Prvním jsou Spojené státy, z nichž se po opakovaném zvolení Trumpa stává neliberální a protievropská mocnost: prezident útočí na spojence v NATO, spouští celní války, je ponořen v korupci. Fukuyama připisuje velkou roli v politice vzdělání – o Americe tvrdí, že vzdělanější lidé volí spíše liberální kandidáty, zatímco ti méně vzdělaní jsou ve vyšší míře podporovateli populistických či krajně pravicových stran. Je však přesvědčen, že republikáni prohrají blížící se midterm elections, tedy hlasování v polovině volebního období. Pro časopis Týždeň řekl: „Zatím se Trumpovi daří držet Republikánskou stranu nakrátko, neboť většinou ti, které podpořil, vyhráli. Ve všeobecných volbách však prohrají a republikáni si časem uvědomí, že Trump jim nepomáhá, a bude to tím jasnější, čím bude slabší. To přinutí další republikány, aby proti němu vystoupili nebo se od něj distancovali. Už to začalo a tento proces se ještě zrychlí.“ Vyslovil však zároveň obavu, jak by v případě vítězství ve volbách v roce 2028 vládla nejednotná, názorově širokospektrální Demokratická strana.
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