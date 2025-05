Honzo, nelži!

Kdo minulé úterý sledoval jednání Rady České televize, která následně odvolala jejího ředitele Jana Součka, stal se i svědkem komického melodramatu mezi ním a jedním z radních Lubošem Xaverem Veselým. Přesně tím radním, který mu před necelými dvěma lety pomohl do křesla, aby ho z něj teď slavně pomáhal dostat. Souček prý chtěl jeho hlas, tvrdí Veselý. Co za to chtěl Veselý, vědí jen oni dva. Oč méně teatrální, ale o to závažnější je další podezření: O tom, co chtěl další z radních, který rovněž Součka před dvěma pomohl instalovat do čela ČT –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pavel Matocha.