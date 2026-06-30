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Rakovina pro začátečníky30. 6. 20266 minut

Rakovina pro začátečníky – zápisky z léčby. Díl pátý: Jak znovu vnést štěstí a smysl do života

Kreativita může člověku po těžké nemoci nebo traumatu pomoci znovu navázat vztah ke světu

Anka Rothová

Následující text začala psát česko-nizozemská oční lékařka Anka Rothová poté, co jí byl v roce 2021 diagnostikován zhoubný nádor. Zápisky, v nichž popisuje psychické i praktické vyrovnávání se s novou situací, publikujeme na pokračování. Nyní po pauze přicházejí dva další díly.

Po Vánocích začalo to, co jsem tak nechtěla i chtěla. Druhá, agresivnější série léčby. Po prvním cyklu mi je tak hrozně zle jako ještě nikdy předtím. Nevolnost, jako když hodiny stojíš v přetopeném, přeplněném autobusu těsně před omdlením. Víš, že to už nevydržíš. Že se pozvracíš a spadneš. Jenže moje nevolnost nekončí vysvobozující ztrátou vědomí. Trvá několik dní a ustupuje jen pomalu. Když konečně odezní, život bez nevolnosti vypadá bezmezně lákavě. Jenže se ukazuje, že i život bez nevolnosti má svoje úskalí. 

Vidím kolem sebe lidi, kteří mají stále co dělat – často mnohem víc, než mohou stihnout. Pracují, řeší problémy, plánují, starají se o domácnost, sportují, baví se. Někomu to přináší spokojenost, jinému aspoň zadostiučinění nebo „dobrou únavu“. Ale já jsem doma a vypadá to, že hned po snídani je můj celý den prázdný. Můžu jít na procházku, ale nemám ani cíl, ani směr. Jaký má smysl jít ven a za chvíli se vrátit domů? Nechci ztrácet čas. Chci žít životem, který za to stojí. 

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