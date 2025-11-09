0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Psychologická poradna11. 9. 20253 minuty

Přistihla jsem dvanáctiletého syna, když se díval porno, ale nezareagovala jsem

Mám se k situaci vrátit a na co se v takovém rozhovoru zaměřit?

Iveta Tanoczká, Denník N

Nechtěně jsem přistihla svého ​​dvanáctiletého syna při sledování porna. Vešla jsem do jeho pokoje, a když jsem to uviděla, byla jsem tak zaskočená, že jsem nedovedla zareagovat, jen jsem vyšla ven.

Myslím, že nám to oběma bylo velmi trapné. Pak jsme si o tom ani nepovídali, zatím se oba tváříme, že se to nestalo.

Nejsem prudérní, dobře vím, že kluci dnes běžně porno na internetu sledují, ale fakt jsem nečekala, že to přijde tak brzy. Nyní mám najednou pocit, že nejsem připravená si o tom povídat a také nevím, jestli si o tom povídat máme. Není už na to pozdě, když už to pro něj zjevně není nic nového? Ale zároveň netuším, co všechno takhle sleduje a kolik času tím tráví.

Budu vděčná za radu, jak začít takový rozhovor, na co se zaměřit a kterým věcem se při tom raději vyhnout.

