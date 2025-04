Partnerka odešla po osmi letech vztahu za jiným

Jmenuji se Martin, je mi 30 let. Byl jsem osm let v dlouhodobém vztahu s jednou partnerkou, dokonce jsme se i zasnoubili. Jako každý pár, jsme i my měli své lepší a horší chvilky, ale pořád jsme to dokázali udržet. Postupně jsme se přestěhovali do Bratislavy a asi půl roku dozadu do zahraničí.