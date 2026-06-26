Nesnáším se. Jak mám s okolím mluvit o svých pocitech, abych si nepřipadal ubohý?
Nedaří se mi být sám od sebe šťastný a hledám validaci ve svém okolí
Už delší dobu se tlačím do toho, abych sem napsal. Ve zkratce – nesnáším se. Nebo aspoň mám takový pocit. Jsem osmnáctiletý student, na koleji, poměrně introvert. Posledních několik let nejsem schopen být sám od sebe šťastný, a proto hledám validaci ve svém okolí. Neumím se za nic sám pochválit a úspěch si přiznávám, až když ho uzná někdo jiný. Jakoukoli negativní reakci, klidně i naprostou drobnost, si beru k srdci.
Mám určitá období, kdy (ne)funguji. Několik dní, možná i týdnů je všechno v pořádku a následně na několik dní přichází nefunkční období. Tehdy mám pocit, že jsem bezcenný a jen přítěž. Je to začarovaný kruh. Čím hůř se cítím, tím méně vyhledávám sociální interakci a o to se cítím hůř.
Píši vám v lepším období, protože během toho horšího je pro mě těžké dělat i základní věci. Nikdy jsem si fyzicky neubližoval, ale musím přiznat, že už jsem takové myšlenky měl. Neberu žádné léky a toto je první odborná rada, kterou hledám.
Už jsem se o tom snažil mluvit s lidmi, které znám, ale vůbec to nejde. Jako bych měl v sobě mentální blok. Neumím mluvit o svých pocitech, vždy když se o to pokouším, mám pocit, že se snažím o nezasloužené sympatie a lítost jiných. Popravdě se tak cítím i teď. Prosím, nelitujte mě.
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