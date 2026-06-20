Bratr se mnou přestal po velké rodinné hádce komunikovat
Jak obnovit náš sourozenecký vztah?
S mladším bratrem jsme si byli kdysi velmi blízcí. Když jsme byli děti a teenagery, hodně jsme si povídali a měla jsem pocit, že si navzájem rozumíme i beze slov. O to víc mě bolí, co se mezi námi postupně stalo.
Bratr měl s našimi rodiči dlouhodobě komplikovaný vztah. Často se hádali, zvláště když dospěl a chtěl žít úplně po svém. Rodiče jsou spíše tradičně založeni, někdy měli potřebu kontrolovat ho nebo alespoň hodnotit jeho rozhodnutí. On to velmi špatně snášel a časem se mezi nimi vytvořila obrovská propast.
Já jsem se často ocitla někde uprostřed. Rozuměla jsem jemu i rodičům. Několikrát jsem se rodičů zastala, protože jsem měla pocit, že se opravdu snažili a ne všechno dělali ze špatného úmyslu. Myslím si, že bratr to vnímal jako zradu.
Po jedné velké rodinné hádce se mnou prakticky přestal kontaktovat. Nejprve odpověděl stručně, potom vůbec. Dnes o něm vím jen minimum. Nechodí na rodinná setkání, neozývá se na svátky ani narozeniny. Když jsem mu párkrát napsala, odpověď byla chladná nebo žádná.
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