0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Psychologická poradna20. 6. 20264 minuty

Bratr se mnou přestal po velké rodinné hádce komunikovat

Jak obnovit náš sourozenecký vztah?

Dominika Chrastová
,
Denník N

S mladším bratrem jsme si byli kdysi velmi blízcí. Když jsme byli děti a teenagery, hodně jsme si povídali a měla jsem pocit, že si navzájem rozumíme i beze slov. O to víc mě bolí, co se mezi námi postupně stalo.

Bratr měl s našimi rodiči dlouhodobě komplikovaný vztah. Často se hádali, zvláště když dospěl a chtěl žít úplně po svém. Rodiče jsou spíše tradičně založeni, někdy měli potřebu kontrolovat ho nebo alespoň hodnotit jeho rozhodnutí. On to velmi špatně snášel a časem se mezi nimi vytvořila obrovská propast.

Já jsem se často ocitla někde uprostřed. Rozuměla jsem jemu i rodičům. Několikrát jsem se rodičů zastala, protože jsem měla pocit, že se opravdu snažili a ne všechno dělali ze špatného úmyslu. Myslím si, že bratr to vnímal jako zradu.

↓ INZERCE

Po jedné velké rodinné hádce se mnou prakticky přestal kontaktovat. Nejprve odpověděl stručně, potom vůbec. Dnes o něm vím jen minimum. Nechodí na rodinná setkání, neozývá se na svátky ani narozeniny. Když jsem mu párkrát napsala, odpověď byla chladná nebo žádná.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články