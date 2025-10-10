ODS bude zjišťovat, co a koho vlastně chce v éře po Petru Fialovi
Nejsilnější tradiční tuzemskou partaj čeká nová éra. Kdo ji od ledna povede a kam, momentálně ještě nikdo neví
Petr Fiala skončí v lednu ve vedení ODS a bude dál fungovat jako řadový poslanec. Jeho pravá ruka Zbyněk Stanjura byl odmítnut voliči v Moravskoslezském kraji, a nebude tak pokračovat ani jako poslanec. Mezitím straníci hojně spekulují o tom, že by volební výsledek v čele strany mohl odskákat i řadový místopředseda Martin Baxa. Naději na další rok ve vysokých patrech občanských demokratů tak má ze současného vedení zřejmě jen Martin Kupka, Eva Decroix a Alexandr Vondra.
V dalších měsících se tedy bude hrát o dost: minimálně o další směřování hlavní síly středopravicového prostoru a dominantní strany v odcházející vládě Petra Fialy. Členové ODS ví, že se „něco“ musí změnit, jen málokdo z nich dnes ale tuší, co by to mohlo být. Druhou otázkou zůstává, jak bude v budoucnu vypadat spolupráce se stranami dosud sdruženými v koalici SPOLU, jejíž dny v současné podobě jsou zřejmě sečteny.
Spolu, ale jen někdy
Z odpovědí straníků pár dní po volbách vyplývá, že těsná spolupráce z posledních let s TOP 09 a KDU-ČSL je v tuto chvíli minulostí. „Cítím z členské základny, že k pokračování SPOLU není touha,“ říká bývalý poslanec a místopředseda buňky v Libereckém kraji Vít Vomáčka. „Koalici SPOLU považuji za přežitou, i když to samozřejmě nevylučuje další spolupráci,“ odpovídá zase první místopředseda pražské ODS Vojtěch Kos. Podobné názory panují v řadách občanských demokratů napříč republikou.
