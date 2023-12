Zraněný chlapec, rozhodný manažer, showman? Jaké role zkoušejí na voliče čeští politici

„Neverbální komunikace je potvora. Až 80 procent všech sdělení vnímáme neverbálně a jen 20 procent připadá na to, co daný člověk říká,“ upozorňuje odbornice na řeč těla Eva Dvořáková, která působí na HAMU a DAMU a občas také radí politikům. „K velkým „hereckým“ talentům české politiky patří Andrej Babiš…Umí se přizpůsobit prostředí a má bohatý rejstřík výrazů. V určité chvílí působí jako zraněný chlapec, někdy jako neposeda a jindy jako rozhodný manažer a umí to perfektně měnit…Opakem je Petr Fiala, který nezahraje skoro nic, což nemyslím kriticky,“ říká k tomu reportérka týdeníku Respekt Ivana Svobodová. „V marketingu hledáme autentickou pozici konkrétního člověka. Ale když ho tlačíme někam, kde se necítí komfortně, tak to bude vypadat blbě. Určitě si vzpomenete na premiéra Bohuslava Sobotku. Asi vás napadnou adjektiva jako slušný, nudný nebo šedý. Takový on byl a fungoval tak. A pak mu možná někdo poradil, že se musí prosadit, protože jeho tehdejší ministr financí byl hrubý a dostával víc prostoru. A tak si Bohuslav Sobotka utweetnul s jedním vulgárním slovem. Dodnes se mu lidé smějí,“ podotýká pak politolog a odborník na politický marketing Otto Eibl, který vede katedru politologie na FSS Masarykovy univerzity. Je politika „jen divadlo“? Jak se vztah mezi politiky a voliči podobá vztahu mezi herci a jejich diváky? Jak funguje politická „show“? A proč nás tolik baví? Jakými divadelními technikami politici působí na naše vnitřní touhy i obavy. Nejen o tom byla řeč v rámci diskuse v Centru současného umění DOX pořádané divadelním souborem Farma v jeskyni. Moderuje Štěpán Sedláček.