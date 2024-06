Znovu do Středozemě s Glumem a Rohiry. Na kolik filmů ještě vystačí Tolkienův svět?

Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přijede Viggo Mortensen. Na co byste se zeptali filmového Aragorna? Co čekat od nové série seriálu Prsteny moci? Co zatím víme o chystaném Honu na Gluma s Andy Serkisem v hlavní herecké i režisérské roli? Zahraje si v něm i Aragorn a Gandalf? A o čem bude animovaný film Pán prstenů: Válka Rohirů, který má mít premiéru na konci roku? Nová zpracování příběhů z děl J. R. R. Tolkiena komentují v "nerdské debatě" novinář Petr Horký a spisovatel a hudební publicista z měsíčníku Headliner Jaroslav Konáš. Moderuje Štěpán Sedláček. Přečtěte si také rozhovor s editorem díla tvůrce Středozemě Tolkien byl přesvědčen, že lidstvo je padlá rasa odsouzená k utrpení