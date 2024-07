Žádné velké umění ani aktivismus. Dokumentuju příběhy běžných lidí psané životem a točím kroniku doby

„Můj cíl je zachytit autentický život tady a teď a udělat takovou kroniku doby. Doufám, že když se na ní někdo podívá třeba za padesát let, tak bude mít trochu představu, jak se žilo a jaké věci řešili běžní lidé...Točím to, co přináší život. Těžký osud Marcely napsal život. Naše první setkání s Marcelou a Jirkou bylo na matrice, kde souhlasili s natáčením. O těch lidech na začátku nic nevíte a vůbec netušíte, co se bude dít," říká režisérka Helena Třeštíková v bonusovém díle Hovorů s mámou, kde na tradiční formát rozhovoru s dcerou Hanou navazuje debata týdeníku Respekt. Jaké jsou další osudy hlavních protagonistů jejích filmů jako je Marcela nebo Katka? Jak těžké je v roli dokumentaristky sledovat některé životní osudy? Co by Helena Třeštíková ráda natočila, kdyby neměla omezené prostředky? Co oběma vzala a dala zkušenost s rolí političky. Nejen o tom mluvily v diskusi Helena a Hana Třeštíkovi. Moderoval Štěpán Sedláček.