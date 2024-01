Významný krok v boji proti malárii. Kamerun začal jako první očkovat dětskou populaci

V Africe každoročně umírá kolem půl milionu dětí mladších pěti let, které se nakazí malárií. Onemocněním, jež přenášejí komáři. Letošní rok by však tragickou situaci mohl významně změnit: Kamerun totiž jako první na světě zahájil očkovací program, který se postupně rozšíří i do dalších zemí. Vakcínu od společnosti GlaxoSmithKline, jejíž vývoj trval zhruba 30 let, tak dostanou miliony dětí. Kromě toho na trh přichází i vakcína od vědců z Oxfordské univerzity, která boj proti malárii ještě posílí. Na jakém principu tyto látky fungují? A jak k jejich vývoji přispěla pandemie covidu-19? Nejen na to ve Výtahu Respektu odpovídá Martin Uhlíř.