Výpověď bez udání důvodu vyvolává ve vládě napětí. ODS přesto obchází zbytek koalice

Po letních prázdninách se ve středu znovu sejde vláda, která má projednat mimo jiné i takzvanou flexibilní novelu zákoníku práce. Ta počítá například s dělší výpovědní lhůtou, možností práce pro mladistvé od 14 let věku, ale také s dvouletým držením místa pro lidi na rodičovské dovolené. Původně měla novela obsahovat i výpověď bez udání důvodu, jak ale ve Výtahu Respektu vysvětluje Andrea Procházková, jde o téma, které vládní pětikoalici názorově rozděluje: „Je to něco, co prosazuje především ODS, také trochu TOP 09. Velmi proti jsou lidovci a do určité míry i Starostové a Piráti, protože mají pocit, že to až příliš zvýhodňuje zaměstnavatele. Lidovci řekli, že by možná i odešli z vlády, kdyby to bylo součástí té vládní novely, takže ODS zvolila jinou strategii - a to že ttento bod přidá jako pozměňovací návrh z poslaneckých pozic v rámci legislativního procesu, takže ve středu se to projedná na vládě, pak to půjde do Sněmovny, a oni jako poslanci tam přidají návrh, který nebude vládní." Co přesně by novela zákoníku práce znamenala v praxi? Jaká je šance, že výpověď bez udání důvodu v Česku projde? A je namístě, aby se Česko v tomto směru inspirovalo Dánskem?